Serie C 20-21, i risultati della 11a giornata

Mantiene la vetta della classifica del girone A di Serie C il Renate targato Diana. La capolista passa, infatti, a Novara col punteggio di 2-1 dopo essere andata sotto trascorsi centottanta secondi dal fischio d’inizio. Rete della vittoria al 92’ firmata Galuppini (che nel corso del match aveva stampato anche due traverse).

Dietro tengono il passo la Pro Vercelli, 2-1 a Como, e la Carrarese, 2-1 a Livorno.

Nel girone B di Serie C il Padova torna al comando in solitaria. I ragazzi di Mandorlini fanno 3-0 col Matelica, mentre l’altra capolista, il Perugia, non va oltre il risultato di 0-0 a Carpi. E dietro si avvicina nuovamente la Feralpi Salò che vince per 2-1 con la Triestina. Da registrare la mancata disputa di Imolese-Sudtirol per via di alcuni problemi all’impianto di illuminazione dello stadio Galli. Probabile il 3-0 a tavolino per i bolzanini.

Sempre più destinata a fare corsa a sé la Ternana di Lucarelli. Le Fere, infatti, sbancano…





