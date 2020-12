Serie B, risultati 10a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Il big match della 10a giornata della Serie B 2020/2021, Salernitana-Cittadella, è deciso da Bogdan al minuto 86. Quando tutto faceva supporre per un pareggio a reti inviolate, il difensore croato dei campani ha deciso di diventare il man of the match mettendo a segno il gol della vittoria e permettendo alla squadra di Castori di restare in vetta alla classifica di Serie B in solitaria.

Alle spalle dei granata c’è adesso la Spal che centra la sesta vittoria senza soluzione di continuità, 4-0 sul Pisa con due reti per tempo, e sale a quota 21 punti.

Rallenta il Lecce che, anzi, rischia di perdere in casa contro il Venezia: 2-2 con Mancosu e Coda per i locali, doppietta di Forte per gli ospiti.

Vittoria in rimonta del Frosinone targato Nesta. I giallazzurri, sotto per 0-2 col ChievoVerona, prima dell’intervallo accorciano le distanza poi, con una doppietta di Novakovich, organizzano l’aggancio e il sorpasso ai danni dei clivensi.

Reggina-Brescia…





