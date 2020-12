Serie B, risultati 11a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Giornata da bomber quella valida per l’11a della Serie B 2020/2021.

Margiotta fa doppietta nell’anticipo del venerdì sera ChievoVerona-Reggina 3-0. Tripletta di Bajic questo pomeriggio in Cremonese-Ascoli 3-3. Meglio di tutto Mancuso che fa poker in Virtus Entella-Empoli 2-5.

Cade la capolista Salernitana sul campo del Brescia, 3-1 per i lombardi. Ne approfittano proprio i toscani dell’Empoli che si portano a meno uno dalla vetta.

C’è però attesa per il posticipo Cittadella-Spal. Gli estensi hanno la possibilità di balzare davati a tutti gli avversari.

Pareggio in Lecce-Frosinone 2-2.

Successi per il Monza, 2-0 a Venezia venerdì sera, la Reggiana, 1-0 a Cosenza, il Pisa, 1-0 sul Pordenone.

Di seguito i risultati della 11a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato, 12a giornata, in programma il 14 e 15 dicembre 2020.



I risultati e i marcatori…





