Serie B, risultati 16a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Torna a giocare Balotelli e proprio un suo gol dà il via al rotondo, 3-0, successo del Monza sulla capolista Salernitana (di Barillà e Armellino le altre due reti). Non ne approfitta però l’Empoli che al Castellani è fermato sull’1-1 dall’Ascoli, a Bajic in rete dopo appena centoventi secondi ha risposto Moreo. Toscani che comunque raggiungono la vetta della graduatoria.

Un Cittadella ancora alle prese con l’emergenza Covid fa 2-2 col Lecce: alla doppietta di Coda rispondono i padroni di casa con Ogunseye e Tavernelli. I granata sono a quattro punti dalla vetta, ma hanno giocato due match in meno della coppia di testa e del Monza terzo.

Alla Spal non basta la doppietta di Valoti per avere la meglio sul Brescia. Le Rondinelle sbancano il Mazza per 3-2.

Primo successo casalingo per il Pordenone, 3-0 sulla Reggiana.

In coda importanti successi della Reggina, sulla Cremonese, e della Virtus Entella, sul Vicenza.

Di seguito i risultati…





