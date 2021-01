Serie B, risultati 20a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Il girone di ritorno della Serie B 2020/2021 s’è aperto con un pareggio ad occhiali, col punteggio di 0-0, nel derby Vicenza-Venezia. Ai lagunari non basta giocare mezz’ora con l’uomo in più per avere la meglio sulla Nobile Provinciale.

Questo pomeriggio la capolista Empoli liquida il Frosinone con un 3-1 che non ammette repliche. Eppure i ciociari erano passati in vantaggio con Kastanos. Poi Mancuso, Zurkowski e Bajrami ribaltavano il risultato e portavano la capolista momentaneamente a +7 punti sulla coppa Salernitana e Monza (che giocheranno domani).

Finisce in pareggio, 1-1, Pordenone e Lecce. Mentre l’Ascoli ha la meglio sul Brescia, 2-1 al 93’ grazie a Brosco, e il Cosenza sulla Virtus Entella, per Tremolada assist del pareggio e gol decisivo su rigore.

Nell’ultimo match di giornata al Pisa è stata sufficiente la rete di Marconi allo scadere del primo tempo per avere la meglio sulla Reggiana, 1-0.

Di seguito i risultati…





Continua a leggere su footstats.it