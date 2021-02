Serie B, risultati 25a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Tanta paura quella vissuta ad Ascoli oggi pomeriggio, dove il risultato del match con la Salernitana passa in secondo piano. Perché il granata Dziczek, sul finire del secondo tempo, è caduto al suolo privo di sensi. Immediati i soccorsi da parte degli staff dei due club e l’ingresso sul campo dell’ambulanza. Il giocatore, che nel frattempo aveva ripreso i sensi, è stato comunque trasportato in ospedale. La due formazioni hanno poi concluso la partita: 2-0 per i campani con Tutino autore di una doppietta nei primi 24 minuti di gioco.

La capolista Empoli fa 1-1 nel derby regionale col Pisa: a Birindelli nel primo tempo risponde Zurkowski nella ripresa.

Balotelli firma la vittoria del Monza in casa del ChievoVerona. Ai brianzoli è sufficiente l’1-0 per tornare a casa con i tre punti.

Tre sono i gol rifilati dalla Reggiana al Cittadella nel match del Tombolato: Yao, Laribi, Mazzocchi.

