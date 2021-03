Precedenti Milan-Napoli alla 27a di Serie A. A fine stagione arriva sempre un trofeo

Spulciando gli almanacchi di calcio rintracciamo 2 precedenti Milan-Napoli alla 27a giornata di Serie A.

Nel 1972/1973 terminò col risultato di 1-0 e Chiarugi man of the match col gol al 90’.

Quasi quarant’anni più tardi, 2010/2011, ecco un punteggio di 3-0: Ibrahimovic su rigore al 49’, Boateng al 77’, Pato al 79’.

Al termine di entrambe le stagioni ricordate i giocatori rossoneri alzarono al cielo almeno un trofeo. Negli anni Settanta piazzarono il double Coppa delle Coppe e Coppa Italia. Ma questa annata è rimasta impressa nei ricordi dei tifosi del Diavolo per lo scudetto svanito all’ultima giornata nella fatal Verona.

E proprio il triangolo tricolore si cucirono sul petto un decennio fa, al termine della Serie A 2010/2011. E’ stato l’ultimo titolo di campione d’Italia di una squadra differente dalla Juventus.

Il rendiconto complessivo dei precedenti strizza l’occhio ai meneghini, in vantaggio per numero…





