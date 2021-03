Serie B, risultati 27a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Primissimo pomeriggio avaro di gol in Serie B.

Dai cinque risultati arrivati alle ore 15:45, infatti, registriamo soltanto 4 reti con 4 marcatori differenti.

Il Frosinone torna a vincere ribaltando il risultato della trasferta a Cosenza. Calabresi in vantaggio dopo 8 minuti con un sinistro di Crecco su assist di Tremolada, quindi Novakovich allo scadere del primo tempo e Szyminski pochi minuti prima della fine del secondo facevano l’1-1 e l’1-2.

Vittoria di misura anche per la Salernitana sul campo della Cremonese, 1-0 grazie a un colpo di testa di Djurci, e della Spal a Pescara, rigore di Valoti.

Pareggio ad occhiali, vale a scrivere col risultato di 0-0, in Pisa-Reggina e Virtus Entella-Ascoli.

Nel tardo pomeriggio sono andate in scena Venezia-Brescia, 0-1 con Ayé ancora a rete e siamo a 8 nelle ultime sette giornate con una serie gol che ha preso avvio al 21o turno, e Monza-Pordenone, 2-0 con una marcature per tempo, prima Frattesi poi Gytkjaer.

Domani i posticipi…





Continua a leggere su footstats.it