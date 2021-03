Serie B, risultati 28a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

L’Empoli allunga a +6 in classifica sulle diretti inseguitrici. Perché i toscani sono gli unici a vincere delle prime quattro in graduatoria.

A Vicenza, nell’ultima sfida della 28a giornata della Serie B 2020/2021 fanno 2-0 con una rete per tempo: Mancuso nel primo e Matos nel secondo.

Crolla il Monza a Reggio Calabria, dove i precedenti di Serie B raccontavano soltanto di 1 vittoria e 1 pareggio in 11 faccia a faccia. A dare la vittoria alla Reggina è stato Rivas in avvio di ripresa.

Mezzo passo falso anche per la Salernitana che all’Arechi contro il Cosenza non va oltre il pareggio ad occhiali, lo 0-0.

Il Venezia è fermato sull’1-1 ad Ascoli, Fiordilino per il vantaggio ospite, Bajic per il pareggio dei locali.

Così ringraziano il Lecce, 4-2 sul ChievoVerona con doppietta di Coda che sale a 16 reti in campionato, e il Cittadella, 2-0 con un nuovo modulo nell’anticipo del venerdì contro un Pisa decimato dalle assenze.

