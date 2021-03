Serie B, risultati 29a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Un autogol a due minuti dal novantesimo. L’Empoli conquista la vittoria contro il Pordenone e raggiunge quota 56 nella classifica della Serie B. A più sette lunghezze sulla terza.

Con una rete per tempo, Carlos Augusto nel primo, Colpani nel secondo, il Monza fa 2-0 con la Reggiana e si stacca dalla Salernitana. Perché i campani non vanno oltre lo 0-0 sul campo del Cittadella. Un pareggio che permette il sorpasso al Lecce. I giallorossi, infatti, sbancano Venezia: 3-2 con l’ennesima doppietta di bomber Coda.

E pareggio a reti inviolate in ChievoVerona-Frosinone.

Attenzione a Pisa, 3-0 sulla Spal, e al Brescia, 1-0 sulla Reggina. Toscani e lombardi sono a ridosso della zona play-off e stanno correndo più velocemente di alcune squadre che li precedono.

Di seguito i risultati della 29a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 19, 20 e 21 marzo 2021.



