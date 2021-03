Serie C 20-21, i risultati della 27a giornata

Como sconfitto in casa della Pro Patria per 1-2, ma nel girone A della Serie C non ne approfitta il Renate secondo in classifica che sul proprio terreno non va oltre l’1-1 col Piacenza. E così i punti di distacco fra i due club rimangono 4. A valanga il Lecco sulla Under 23 della Juventus: 4-0.

Nel girone B della Serie C la notizia del giorno sono i 4 rigori sbagliati in Carpi-Fermana, match che termina col risultato di 0-0. Ginestra, il portiere della Fermana riesce nell’impresa di pararne due su due, a De Cenco e Ferretti. Da sottolineare che per l’estremo difensore dei gialloblù con quelli di questo weekend sono diventat 6 i penalty sventati sui 10 affrontati in questa stagione. Fa 0-0 la capolista Padova contro il Cesena, mentre il Perugia passa per 3-0 sul Modena.

Udite, udite: la Ternana perde la sua prima partita di campionato dopo 19 successi e 5 pareggi. L’impresa è firmata dal Catanzaro che supera per 2-1 gli uomini di Lucarelli…





