Serie C 20-21, i risultati della 28a giornata

Nel girone A della Serie C la capolista Como non disputa il turno infrasettimanale per il rinvio della gara a Olbia. Ne approfittano per avvicinarsi alla vetta della classifica la Pro Vercelli, 1-0 sulla Pergolettese, che scavalca il Renate, e il Lecco, 2-1 proprio sulle pantere nerazzurre.

Grazie a un calcio di rigore al 5’ della ripresa il Padova batte la Virtusvecomp Verona e mantiene i tre punti di vantaggio nella classifica del girone B della Serie C sul Sudtirol che rifila tre gol al Fano. Pareggio per 1-1 in Perugia-Sambenedettese.

E’ del Palermo il derby col Catania. I rosanero del debuttante Filippi, fino a qualche giorno fa vice di Boscaglia, si impongono per 1-0 in trasferta grazie alla rete di Santana al 15’ della ripresa. Per il resto vincono le più dirette inseguitrici della Ternana (partita rinviata con la Cavese): 1-0 l’Avellino a Catanzaro, 2-0 il Bari in casa della Juve Stabia.

Di seguito tutti i risultati della 28a giornata e le classifiche…





