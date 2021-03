Serie C 20-21, i risultati della 31a giornata

Sono state disputate fra mercoledì e giovedì le gare valide per la 31a giornata dei tre gironi della Serie C 2020/21.

Di seguito tutti i risultati della 31a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C.



Risultati 31a giornata Serie C girone A

Alessandria-Renate 2-0

Como-Albinoleffe 1-2

Giana Erminio-Lucchese 4-3

Livorno-Grosseto 2-2

Novara-Piacenza 2-0

Olbia-Carrarese (rinviata)

Pergolettese-Lecco (rinviata)

Pistoiese-JuventusU23 (rinviata)

Pro Patria-Pontedera 0-3

Pro Sesto-Pro Vercelli 0-0



Classifica Serie C girone A





Prossima giornata Serie C girone A

Arezzo-Imolese

Feralpi Salò-Gubbio

Legnago-Sambenedettese

Matelica-Fermana

Modena-Cesena

Perugia-Sudtirol

Ravenna-Mantova

Triestina-Carpi

Virtusvecomp Verona-Fano

Vis Pesaro-Padova



Risultati 31a giornata Serie C girone B

Carpi-Vis Pesaro 0-2

Cesena-Matelica 2-2

Fano-Arezzo 0-1

Fermana-Triestina 2-2

Gubbio-Perugia 3-2

Imolese-Legnago…





