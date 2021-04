BOOKMAKERS: ECCO CHI ANDRA’ IN CHAMPIONS

La lotta per un posto in Champions League nella Serie A italiana è diventata davvero interessante e combattuta, dato che ci sono molte squadre concentrate in pochissimi punti.

Abbiamo deciso di fare una ricerca presso i migliori siti scommesse AAMS per capire quali sono secondo i bookmakers le possibilità che hanno le rispettive squadre interessate di qualificarsi alla Champions League, centrando quindi le prime quattro posizioni.

A sette gare dalla fine del campionato, il primo posto e il relativo scudetto sono ormai cosa fatta per l’Inter, che si trova a +9 sul Milan e ha ora un ampio margine. Milan che è al momento secondo a quota 66 punti dopo la vittoria sul Genoa di domenica. Ecco poi l’Atalanta e la Juventus rispettivamente terze e quarte a quota 64 e 62. Gli uomini di Gasperini hanno superato i bianconeri nell’ultima gara di campionato vincendo per 1-0 con un gol di Malinovskyi a pochi minuti dalla fine.

Al quinto posto troviamo il Napoli con 60 punti, mentre al sesto posto ecco la Lazio a quota 58 ma con una gara in meno.

MOMENTO DIFFICILE IN CASA JUVE- La sconfitta al Gewiss Stadium ha complicato i piani dei bianconeri, che ora si trovano a dover combattere per garantirsi un posto in Champions League, traguardo che sembrava scontato a fine stagione. La Juve ha infatti solamente 2 punti di vantaggio sul Napoli che sta andando alla grande, visto che è reduce da 4 vittorie e 1 pareggio, mentre la Lazio dista 4 punti ma ha una partita da recuperare.

LE QUOTE DEI BOOKS- Secondo i più importanti siti scommesse da noi consultati, tra cui Snai, Sisal ed Eurobet, la qualificazione alla Champions è ormai cosa fatta per l’Inter, essendo i nerazzurri quotati meno di 1.10. Facile il compito anche per il Milan che è a 1.35 mentre per Atalanta e Juve la qualificazione sembra più complessa, con la Dea a 1.90 e la Juventus a 2.00. Dietro ecco Napoli e Lazio: gli azzurri qualificati in Champions sono quotati 2.40 mentre Immobile e compagni sono a 2.95.

Come apprendiamo quindi la corsa sarà davvero dura ed entusiasmante, ora la parola al campo.