Inzaghi raggiunge De Zerbi per panchine col Benevento in A

Ha superato la Juventus allo Stadium, impresa riuscita in Serie A esclusivamente ad altri suoi 7 colleghi: Stramaccioni con l’Inter; Rossi con la Sampdoria; Colantuono con l’Udinese; Simone Inzaghi con la Lazio; Sarri col Napoli; Fonseca con la Roma; Prandelli con la Fiorentina.

Eppure la partita contro il Parma di questo pomeriggio avrà un peso maggiore negli annali dedicati al Benevento rispetto a quella giocata prima della sosta a Torino.



Come De Zerbi

Sabato pomeriggio alle ore 15 eguaglierà Roberto De Zerbi in giallorosso. Almeno per numero di panchine in Serie A. Perché Filippo Inzaghi conta 28 match alla guida degli Stregoni, l’attuale tecnico del Sassuolo nella stagione 2017/2018 ne mise assieme 29 (i primi 9 impegni furono affrontati con Marco Baroni nel ruolo di mister).



Al top per vittorie

C’è però un dato che vede l’ex centravanti della Juventus (la sua ultima ‘vittima’ come coach)…





