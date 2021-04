Serie B, risultati 31a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

La capolista Empoli non affronta la trasferta in casa della Cremonese causa emergenza Covid fra gli azzurri.

Alle spalle dei toscani, fra le dirette inseguitrici, però conquistano i tre punti soltanto i giallorossi del Lecce con un 2-0 sulla Salernitana firmato dal solito Coda cui si aggiunge il centro di Maggio.

Non va oltre il pareggio per 1-1, Brunori e Scaglia, il Monza in casa della Virtus Entella con la rete che vale almeno un punto per i brianzoli arrivata all’89’.

Cade al Penzo il Venezia che ospitava la Reggina. I calabresi si affermano con un 2-0 opera di Di Chiara e Situm.

Non sembra avere feeling in questa stagione il Cittadella con i derby regionali in trasferta. Anche a Vicenza i granata di Venturato subiscono un KO, decisivo Nalini al 20’ del primo tempo.

E’ pareggio per 1-1 in Chievo-Spal.

Da segnalare la goleada del Brescia sul Pordenone, 4-1, e del Pescara sul Pisa, 3-1. Segno X a reti inviolate in Frosinone-Reggiana.

