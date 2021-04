Serie B, risultati 33a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

E’ tornata a giocare e vincere la capolista Empoli.

Dopo i due match non disputati causa Covid, i giocatori azzurri nell’anticipo della 33a giornata della Serie B 2020/2021 hanno superato la Reggiana per 1-0. Man of the match Matos, in rete già nel primo tempo.

Questo pomeriggio sonore cadute delle inseguitrici Lecce, 1-2 al Via del Mare contro la Spal, e Monza, 0-1 ad Ascoli.

Ne approfitta la Salernitana che grazie al 3-0 a Chiavari contro la Virtus Entella in novanta minuti supera i brianzoli e si porta in scia ai pugliesi.

Da segnalare il 2-1 della Cremonese sul Pordenone e, adesso, anche i grigiorossi sono a ridosso della zona play-off.

Di seguito i risultati della 33a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 16 e 17 aprile 2021.



I risultati e i marcatori della 33a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Monza 1-0 (Saric)

Brescia-Pescara 1-1 (Jagiello…





