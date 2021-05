La politica contro la nuova Coppa Italia

La nuova Coppa Italia con solo Serie A e Serie B sembrano non piacere alla politica.

Enrico Letta, nuovo segretario del PD, è intervenuto sui social.

Contro la riforma della #coppaItalia che esclude la #serieC. Ma non è bastata la genialata della SuperLega? Voglio vedere chi si schiera nel mondo dello sport su questo. https://t.co/gUPi6ETbFi — Enrico Letta (@EnricoLetta) May 6, 2021

Non è il solo. Fabio Giorgetti (Presidente Commissione cultura e sport Comune di Firenze): “La Coppa Italia per il calcio d’élite non ci piace!”

“È più di un anno che diciamo che c’è bisogno di ripensare ed aiutare il calcio di base e le società sportive dilettantistiche, che non sono mai al centro del dibattito politico delle istituzioni, con la spada di Damocle di una riforma dello sport – spiega il presidente della Commissione cultura e sport Fabio Giorgetti – che incombe su tutti i dilettanti. Dopo la pessima figura fatta dai promotori della Superlega che ha avuto giudizi negati a 360 gradi… cosa fanno?! La Coppa Italia per il calcio d’élite mentre ci sarebbe stato bisogno di dare una risposta di aiuto alle piccole società dove i ragazzi vanno a giocare, negli impianti comunali.

Non è possibile non cogliere l’esigenza di un ripensamento, soprattutto dopo questa pandemia, di una formula nuova per coinvolgere le società sportive dilettantistiche in un progetto per renderle la colonna portante del calcio professionistico.

Abbiamo bisogno di un modo nuovo di fare calcio, abbiamo bisogno – conclude il presidente della Commissione cultura e sport Fabio Giorgetti – di un modo nuovo di fare lo sport.