Serie B, risultati 36a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

L’Empoli è la prima squadra promossa in Serie A.

Gli azzurri conquistano la matematica certezza della promozione vincendo per 4-0 contro il Cosenza il match di questo pomeriggio al Castellani. Di Mancuso, La Mantia (doppietta) e Bajrami le reti del successo toscano.

Alle spalle degli azzurri, invece, è piena bagarre per il secondo posto.

Il Monza vince lo scontro al vertice col Lecce grazie a un centro di Barberis nel primo tempo, l’1-0 resisterà fino al triplice fischio finale.

Ringrazia i brianzoli anche la Salernitana che sbanca il campo del Pordenone, 2-1, grazie a una rete di Tutino al minuto 97.

Finisce in pareggio, 2-2, Pisa-Venezia, con i nerazzurri che sprecano un vantaggio doppio (Marconi-Marsura) e facendosi riprendere al secondo minuto di recupero oltre il novantesimo da Forte.

Matematica certezza dei play-off, la quinta stagione di fila, per il Cittadella che al Tombolato fa 1-0 con l’ormai retrocessa Virtus Entella.

