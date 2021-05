Serie B, risultati 37a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

A novanta minuti dal termine della regular season di Serie B 2020/2021 la Salernitana è a una passo dalla sognata promozione in Serie A.

I granata, infatti, vincono contro la capolista Empoli, 2-0 con una rete per tempo, Bogdan nel primo e Anderson nel secondo, e mantengono due punti di vantaggio sul Monza.

I brianzoli travolgono il Cosenza per 3-0: Balotelli, D’Errico, Diaw.

Mentre perde ancora terreno il Lecce che in casa contro la Reggina non va oltre il pareggio per 2-2.

Segno X anche in Venezia-Pordenone. Mentre l’Ascoli batte 2-0 il Cittadella e stacca definitivamente il biglietto salvezza.

Salutano la cadetteria la Reggiana, 1-2 con la Spal, e il Pescara, 0-3 con la Cremonese.

Per i play-out c’è un’unica combinazione: il Cosenza deve vincere lo scontro diretto nell’ultima giornata in casa del Pordenone. Si verificasse questo evento, le due compagine giocherebbero poi gli spareggi salvezza.

