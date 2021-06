I precedenti Slovacchia vs Spagna

Slovacchia e Spagna, avversarie nel girone E di Euro 2020, si ritrovarono faccia a faccia nella rincorsa all’europeo in Francia cinque anni fa circa.

Nella fase di qualificazione la fece da padrone il fattore casa.

Slovacchia-Spagna terminò col risultato di 2-1. Spagna-Slovacchia col punteggio di 3-0.

Precedenti pertanto in equilibrio, con un leggero vantaggio sul fronte delle marcature per le Furie Rosse.

La selezione dell’ex Roma Luis Enrique è ancora alla ricerca della prima vittoria nel torneo. Ha pareggiato, infatti, contro Svezia e Polonia. Due punti che la relegano in terza posizione nella classifica del girone.

Classifica che, invece, vede la nazionale guidata da Stefan Tarkovic in seconda piazza grazie alla vittoria nel match d’esordio contro la Polonia (mentre con la Svezia è arrivato un KO di misura).

Slovacchia-Spagna è in programma il 23 a Siviglia (diretta tv su Sky).



PRECEDENTI FRA SLOVACCHIA E SPAGNA AGLI EUROPEI…





