Tutte e 51 le gare di Euro 2020 su Sky, 27 match in chiaro anche sulla Rai.

E’ questo il programma del torneo in tv.

Sky trasmetterà dalla prima all’ultima sfida, la Rai 16 partite della fase a gironi, 4 ottavi di finali e, dai quarti in poi, tutti i restanti incontri.

Di seguito la programmazione di Euro 2020 in tv partita dopo partita.



11 giugno 2021, Roma (Stadio Olimpico) Turchia vs Italia in tv su Rai 1 e Sky

12 giugno 2021, Baku (Olimpiya Stadionu) Galles vs Svizzera in tv su Rai 1 e Sky

12 giugno 2021, Copenaghen (Parken Stadium) Danimarca vs Finlandia in tv su Sky

12 giugno 2021, San Pietroburgo (Saint Petersburg Stadion) Belgio vs Russia in tv su Rai 1 e Sky

13 giugno 2021, Amsterdam (Amsterdam ArenA) Olanda vs Ucraina in tv su Rai 1 e Sky

13 giugno 2021, Bucarest (Arena Nationala) Austria vs Macedonia in tv su Sky

13 giugno 2021, Londra (Wembley Stadium) Inghilterra vs Croazia in tv su Rai 1 e Sky

14 giugno 2021, Glasgow (Hampden Park) Scozia…





