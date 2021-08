Arriva in libreria ”Calcio Liquido”, l’evoluzione tattica della Serie A

<<Ma come lo stato di diritto deve molto alla rivoluzione francese, così il calcio moderno è il frutto di quel grande periodo di cambiamento, quando il calcio italiano reinventò sé stesso, per tornare a vincere e dettare nuovamente la linea al calcio europeo>>.



Approderà in libreria nelle prossime ore, giovedì 26 agosto 2021, “Calcio Liquido” di Emiliano Battazzi ed edito da 66THAND2ND.

Il volume, come rivela l’inciso che accompagna il titolo, intende ripercorrere l’evoluzione tattica della Serie A dall’avvento di Arrigo Sacchi sulla panchina del Milan ai giorni nostri. Poco più di trent’anni che hanno profondamente segnato le nostre squadre e i nostri (ma non solo) allenatori.

Si va dall’avanguardia degli anni Novanta, in cui il calcio della Serie A è il paradigma globale e domina le coppe europee, alle nuove proposte tattiche, più aggressive e meno speculative,…





Continua a leggere su footstats.it