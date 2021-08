Lega Pro, partnership con InStat. Tutto sulle performance di calciatori e squadre

Analizzare le prestazioni sportive degli atleti fornendo strumenti professionali per la valutazione dei singoli e delle squadre.

Da questa stagione scouting e match analysis in Lega Pro sono possibili grazie alla partnership con InStat, leader mondiale nelle statistiche, nell’analisi delle prestazioni sportive e nel broadcasting.

L’accordo

InStat sarà infatti Partner Tecnico Scouting e Match Analysis della Lega Italiana Calcio Professionistico. Tecnici, giocatori, scout potranno ottenere informazioni su qualsiasi giocatore o squadra in ogni parte del mondo. Statistiche, partite complete, riassunti video di qualsiasi azione, grafici interattivi dei tiri e persino collegamenti ai profili dei giocatori nei social: tutte queste funzionalità saranno disponibili nella piattaforma InStat.

InStat collaborerà con la Rappresentativa di Lega Pro tramite un accurato servizio di reportistica e, nel corso della stagione sportiva 2021/22, effettuerà alcuni incontri formativi a beneficio dello staff e dei club di Lega Pro per l’aggiornamento ed il supporto dell’attività di analisi delle gare.

“La collaborazione con InStat segna l’avvio di una serie di partnership caratterizzate da un forte innesto tecnologico e digitale, elementi sempre più centrali nel percorso strategico della Lega Pro” dichiara il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “Coniugare l’attività agonistica e sportiva con quella di laboratorio di innovazione e trasformazione digitale è uno dei nostri principali obiettivi e un attore rilevante sul mercato internazionale come InStat consentirà ai club di Serie C di perfezionare le prestazioni sportive, aumentare la qualità del gioco e, di conseguenza, la bellezza dello spettacolo”.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo con Lega Pro. Ciò pone InStat come punto di riferimento per i club e ci investe di una responsabilità che ci dà entusiasmo e slancio per essere sempre più attenti e innovativi” prosegue Alexander Kozlov, COO, Head of Finance & Legal di InStat. “Ci auguriamo che le tecnologie all’avanguardia di InStat, strumenti di dati efficienti e soluzioni di analisi, aiutino le squadre di Lega Pro a raggiungere risultati sempre migliori”.

“La partnership con Lega Pro è un passo molto importante per InStat che ha sempre guardato con interesse alla categoria e alle sue società, ma che puntava ad una collaborazione diretta a livello istituzionale per consolidare la propria posizione” dichiara Alessandro Magni, Country Manager di InStat. “Questo è stato possibile grazie alla sensibilità della dirigenza e al comune desiderio di far crescere ulteriormente il livello di preparazione e la qualità del calcio di un movimento sempre più importante nel panorama nazionale”.

“I risultati sportivi sono frutto ormai di un’attenta programmazione basata su ricerca e osservazione. Per questa ragione abbiamo deciso di investire sui diritti di scouting e match analysis. Una novità assoluta per la nostra Lega”, ha spiegato Marcel Vulpis, Vicepresidente vicario della Lega Pro con delega all’area marketing/commerciale. “Nel futuro questo settore avrà un peso determinante per la riuscita del progetto sportivo dei club. Più in generale con InStat, tra i player più importanti del mercato mondiale, nasce una vera e propria partnership globale. Il colosso russo infatti supporterà l’area agonistica della Lega Pro anche sotto il profilo formativo”.

Chi è InStat

InStat è leader mondiale nelle statistiche sportive, nell’analisi delle prestazioni e nel broadcasting. L’azienda fornisce dati di alta qualità per gli specialisti sportivi di calcio, hockey su ghiaccio, basket, pallavolo e futsal. Lavora con giocatori, allenatori, dirigenti, leghe professionistiche e amatoriali, club, federazioni, organizzazioni giovanili e media. Grazie agli sforzi nel rendere i dati facili e snelli da capire e con cui lavorare, i professionisti dello sport di tutto il mondo possono ottenere un’analisi completa su qualsiasi giocatore o squadra in pochi clic. La sua missione è migliorare lo sport e guidare l’evoluzione dei big data.