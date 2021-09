Serie A, risultati 4a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

In attesa del posticipo del lunedì Udinese-Napoli e dopo i risultati della 4a giornata della Serie A 2021/2022 le milanesi conquistano in coppia la vetta della classifica.

L’Inter di Inzaghi lo fa con un tennistico 6-1 sul Bologna (Dzeko autore di una doppietta) al Meazza. Il Milan di Pioli pareggiando per 1-1 in casa della Juventus.

Primo KO per la Roma targata Mourinho. Lo patisce dall’Hellas Verona del nuovo mister Tudor, subentrato in settimana proprio all’ex Di Francesco. Al Bentegodi finisce 3-2 per i gialloblù.

Sale al secondo posto in graduatoria la Fiorentina di Italiano che al Ferraris contro il Genoa è trascinata da un super Saponara, rete dell’1-0 e assist per il 2-0, e conquista la terza vittoria di fila, tutte col punteggio di 2-1 (contro Torino, Atalanta e, per l’appunto, Genoa).

Passo falso della Lazio di Sarri all’Olimpico. Col Cagliari finisce 2-2. Positivo, pertanto, l’esordio dell’altro nuovo allenatore…





