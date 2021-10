Serie A, risultati 7a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Prosegue la marcia a punteggio pieno del Napoli di Spalletti. Alla settimana giornata a cadere sotto i colpi degli azzurri è la Fiorentina che al Franchi era comunque andata in vantaggio con Quarta. Poi Lozano e Rrahmani hanno firmato l’1-2 partenopeo.

Vince in rimonta anche l’Inter sul campo del Sassuolo. Neroverdi in vantaggio col solito Berardi su calcio di rigore, poi Dzeko e un tiro dagli undici metri di Lautaro Martinez consegnano ai campioni d’Italia in carica i tre punti.

A poco a poco la Juventus di Allegri torna ad affacciarsi nella parte alta della classifica. Il terzo successo di fila in campionato arriva nel derby in casa del Torino e lo firma Locatelli: 1-0 per i bianconeri.

Bene la Roma, 2-0 sull’Empoli, meno la Lazio, 0-3 col Bologna.

Sei reti nel 3-3 di Marassi fra Sampdoria e Udinese. Mentre l’Hellas targato Tudor viaggia a una media di 2 punti/match avendone raccolti 8 in quattro turni, gli ultimi tre contro lo Spezia battuto per 4-0 al Bentegodi.

Da…





Continua a leggere su footstats.it