Serie A, risultati 8a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Centra l’ottava vittoria di fila il Napoli di Spalletti, ma contro il Torino servono 81 minuti e il solito Osimhen per acciuffare i tre punti.

Un successo che permette agli azzurri di riconquistare la vetta della classifica di Serie A, sorpassando il Milan che per una notte s’era ritrovato davanti a tutti.

I rossoneri di Pioli, infatti, sabato sera avevano superato il Verona per 3-2. Una vittoria in rimonta dopo essersi ritrovati addirittura sotto per 0-2 (Caprari e Barak su rigore nel primo tempo), quindi Giroud, Kessie, dagli undici metri, e un’autorete di Gunter spostavano l’ago della bilancia verso i meneghini.

Primo KO in campionato per l’Inter dell’ex Inzaghi che in casa della Lazio va prima in vantaggio con un rigore di Perisic e poi si fa raggiungere e superare da Immobile (penalty), Felipe Anderson e Milinkovic-Savic.

Nel posticipo di stasera, Juventus-Roma, i bianconeri centrano il quarto successo di fila in campionato, e il quinto risultato…





