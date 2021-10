Serie B, risultati 7a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Sesta vittoria in sette giornate per il Pisa di mister D’Angelo che questo pomeriggio all’Arena Garibaldi – Anconetani ha la meglio su una Reggina che prima di salire in Toscana era imbattuta. Punteggio finale 2-0 per i nerazzurri per via dell’autorete di Cionek dopo una manciata di minuti del primo tempo e raddoppio dagli undici metri di bomber Lucca.

Tiene il passo la Cremonese, 2-0 sulla Ternana con reti di Zanimacchia e Di Carmine, e in attesa dei posticipi domenicali scavalca il Brescia e si porta al secondo posto della classifica.

Acciuffa le Rondinelle, invece, il Lecce grazie al 3-0 sul Monza del venerdì sera: Strefezza, Di Mariano, Coda.

Impresa del Cittadella che grazie a Okwonkwo sbanca lo Stirpe di Frosinone con un 1-0 maturato in avvio di ripresa e portato fino al triplice fischio finale.

E’ pareggio per 2-2 in Crotone-Ascoli, ma dopo venti minuti i calabresi erano sul 2-0.

Da segnalare la prima vittoria in campionato dell’Alessandria,…





Continua a leggere su footstats.it