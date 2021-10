Serie C, risultati 8a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Primo KO per il Padova, che fra agosto e settembre aveva soltanto vinto, nel girone A della Serie C. Sul campo del Lecco, infatti, infine 3-2 per i padroni di casa. Non ne approfitta il Sudtirol, che ha comunque una gara disputata in meno, che ospitando la Giana fa 0-0 restando a due lunghezze di distacco dai biancoscudati.

Vince ancora il Renate, quinto successo negli ultimi sei impegni, che col 3-2 all’Albinoleffe aggancia proprio i bergamaschi in terza piazza.

Prosegue al marcia della Reggiana nel girone B di Serie C, 2-0 sull’Olbia, cui sembra tenere testa soltanto il Cesena, 2-0 nello scontro diretto con l’Ancona Matelica. Le due emiliano-romagnole occupano così le prime due piazze della classifica distanziate di tre punti. Quest’oggi chiusura di giornata col posticipo Virtus Entella-Pescara.

Nel girone C di Serie C il Bari fa 4-2 sulla Turris e allunga a +6 sulla seconda in classifica, il Catanzaro che, complici i KO di Monopoli, 1-2 col Campobasso,…





