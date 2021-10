Serie C, risultati 9a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Dopo l’inaspettata battuta d’arresto sul campo del Lecco, nel girone A della Serie C il Padova di mister Pavanel ha ripreso a correre battendo per 2-1 il Trento e allungando in classifica sulla più diretta inseguitrice. Perché il Sudtirol non va oltre il pareggio per 0-0 in casa della Pro Patria. Da segnalare la manita della Feralpi Salò che sul proprio terreno fa 5-1 col Legnago con ben cinque marcatori differenti.

Nel girone B della Serie C rallenta la capolista Reggiana che a Grosseto non va oltre lo 0-0. Sono così due i punti di vantaggio in classifica sull’Ancona Matelica che supera il Montevarchi per 2-0. Da segnalare il 2-3 nel derby toscano Pontedera-Lucchese.

Altro successo del Bari, sono ormai 7 in nove giornate, nel girone C della Serie C. Stavolta a farne le spese è il Campobasso, 1-3. Mantiene le distanze il Catanzaro, 3-0 sul Taranto. Mentre si scalda l’ambiente per il derby in programma nel turno infrasettimanale…





