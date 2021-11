Serie A, risultati 11a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Il Napoli impiega un’ora di gioco per avere la meglio sulla Salernitana nel secondo derby in Serie A fra le due squadre. A decidere la sfida è Zielinski che fa centro al 61’. Continua quindi la corsa in vetta alla classifica della Serie A degli azzurri.

Corsa che li vede appaiati al Milan. Perché a Roma passa per 2-1: Ibrahimovic nel primo tempo, Kessie su rigore nel secondo, prima del gol dell’ex El Shaarawy.

L’Inter vince per 2-0 con l’Udinese grazie a 2 centri di Correa (la seconda doppietta in campionato da quando veste il nerazzurro).

Finisce in pareggio, 2-2, Atalanta-Lazio con gli ospiti per due volte in vantaggio e per due volte acciuffati allo scadere dei tempi. Da segnare che con la rete del momentaneo 1-2 Ciro Immobile ha raggiunto Silvio Piola in vetta alla classifica all time dei bomber della Lazio. Questo lo ‘spaccato’ dei centri competizione per competizione: 132 in Serie A; 11 nelle coppe nazionali (Italia più…





