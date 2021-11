Serie A, risultati 14a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Seconda sconfitta consecutiva per la capolista Milan. Stavolta a superare i rossoneri, dopo la Fiorentina nello scorso weekend, è il Sassuolo che al Meazza va prima sotto per 0-1, Romagnoli, poi ribalta il punteggio imponendosi per 3-1, Scamacca, autorete di Kjaer, Berardi.

E così nell’ultimo posticipo di giornata il Napoli supera la Lazio e si porta in vetta alla graduatoria di Serie A in solitaria. Affermazione maturata già nella prima mezz’ora quando Zielinski e una doppietta di Mertens portavano il risultato di Napoli-Lazio già sul 3-0 al 29’. Quindi nella ripresa il poker definitivo di Fabian Ruiz. Per Maurizio Sarri il secondo KO consecutivo contro una sua ex squadra dopo quello contro la Juventus nella precedente giornata di campionato.

Si avvicina alla vetta l’Inter campione d’Italia in carica. A Venezia gli uomini di Inzaghi si impongono per 2-0, anche se il raddoppio arriva soltanto al 96’ e dal dischetto del rigore.

Dopo…





