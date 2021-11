Serie B, risultati 11a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Non sa più vincere il Pisa.

Contro l’Ascoli arriva il terzo segno X di fila, fra l’altro tutti col punteggio di 1-1. E prima c’era stato il KO a Crotone. Così i turni di digiuno salgono a quattro. Così come le gare senza marcature per bomber Lorenzo Lucca, che comunque quest’oggi l’assist per il gol di Masucci l’ha servito. Di Dionisi, su calcio di rigore, la rete ascolana.

Cadono tutte e due le seconde in classifica alla vigilia dell’11a giornata di Serie B 2021/2022.

Il Benevento nel big match del Vigorito contro il Brescia. Partita sullo zero a zero fino all’89’, poi Tramoni scippa palla ai difensori giallorossi e di destro mette dentro l’1-0 che porta le Rondinelle a quota 21 e, almeno per qualche ora, in testa alla classifica assieme al Pisa.

La Reggina, invece, va sotto nel punteggio contro il Cittadella già al 13’, Vita, e non riesce più a recuperare. I granata veneti, che nelle…





Continua a leggere su footstats.it