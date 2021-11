Serie C, risultati 12a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Terzo successo di fila, undicesimo risultato utile dall’inizio del campionato, nona giornata consecutiva a porta inviolata. Il Sudtirol ha la meglio anche sull’Under23 della Juventus. Finisce 2-0 il match di Bolzano con retei di Casiraghi e Rover. Gli altoatesini adesso mantengono un punto di vantaggio in classifica del girone A di Serie C sulla coppia Padova-Renate, ma rispetto a questo due squadre hanno un match da recuperare.

Nel girone B della Serie C la Reggiana nel posticipo di quest’oggi con la Lucchese avrà la possibilità di rispondere al Modena vittorioso per 2-0 sulla Carrarese. Rallenta, invece, il Cesena che con la Pistoiese non va oltre il pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0.

La capolista Bari batte per 2-1 il Catanzaro nello scontro al vertice del girone C della Serie C, perché la Regina del Sud alla vigilia della sfida era seconda in classifica. E così i biancorossi allungano a +5 sulla più diretta…





