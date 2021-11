Serie C, risultati 13a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Sudtirol sempre più padrone del girone A della Serie C. A Sesto San Giovanni agli altoatesini è sufficiente un rigore di Casiraghi per portare a casa l’intera posta in palio. Adesso i punti di vantaggio su Padova, 1-1 a Mantova, e Feralpi, 1-0 con la Giana, sono tre. Ma il Sudtirol mercoledì recupererà il match contro il Legnago interrotto al 45’ con al capolista in vantaggio per 1-0.

Nel girone B della serie C la Reggiana fa 3-0 a Pesaro. Tiene il passo il Modena che sbanca Siena per 2-1. Mentre stasera fari puntati su Cesena-Pescara, sfida fra terza e quarta in classifica. Un pareggio sarebbe inutile a entrambe.

Inciampa ancora il Bari, stavolta sul campo della Juve Stabia, nel girone C della Serie C. Si avvicinano in classifica, quindi, il Catanzaro, 2-0 col Messina, il Palermo, 2-0 con la Fidelis Andria, il Monopoli, 1-1 con la Vibonese. Successi con tre gol anche per Foggia e Turris.

Di seguito tutti i risultati della 13a giornata e le classifiche…





