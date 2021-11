Serie C, risultati 16a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Sempre più padrone del proprio destino il Sudtirol, 1-0 a Lecco, nel girone A della Serie C. Perché i punti di vantaggio sulla più dirette inseguitrice sono ormai 7 (anche se il Padova deve recuperare un match). I biancoscudati, infatti, hanno superato per 1-0 la Pro Vercelli, mentre il Renate ha fatto 2-2 a Mantova.

La Reggiana non va oltre il 3-3 interno con la Viterbese e viene raggiunta in vetta alla classifica del girone B di Serie C dal Modena che si abbatte sulla Pistoiese con un fragoroso 6-1. Per la squadra di Tesser sono 31 i gol dopo 16 giornate, praticamente 2 a match.

Nel girone C della Serie C allungo della capolista Bari che sabato vince per 3-1 col Latina e ieri vede il Palermo tornare sconfitto per 0-1 dalla trasferta di Picerno. Al secondo posto della classifica c’è ora il Monopoli grazie all’1-0 sulla Paganese. Da segnalare la 100esima vittoria in campionato per Zdenek Zeman allenatore del Foggia, 5-2 sulla Vibonese.

