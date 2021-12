Serie A, risultati 18a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

L’Inter dilaga a Salerno con un 5-0 frutto di altrettanti marcatori differenti: un difensore, due centrocampisti, due attaccanti. Soprattutto con questo risultato i nerazzurri hanno raggiunto quota 101 punti nell’anno solare 2021 con 103 gol marcati.

Ma i nerazzurri conquistano, dopo lo scudetto della passata stagione, anche il titolo di campioni d’inverno. I quattro punti di vantaggio con ancora un turno da giocare, infatti, non permettono il sorpasso in vetta.

Nell’ultimo posticipo di giornata, infatti, il risultato di Milan-Napoli è di 0-1. A decidere la sfida del Meazza, dopo appena cinque minuti di gioco, è Elmas. E così gli azzurri raggiungono i rossoneri in classifica.

Rallenta l’Atalanta che in casa va KO contro la Roma per 1-4. Fra l’altro fanno tutto i giallorossi perché anche il centro degli orobici è in realtà un’autorete dell’ex Cristante.

Ringrazia la Juventus che a Bologna, con la coppia…





