Comunicazione ufficiale Lucchese 1905

La società Lucchese 1905 comunica che nella sessione dei test anticovid-19 tenutasi ieri (sabato 18 dicembre), sono emersi tre casi di positività nel gruppo squadra. La società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo FIGC.

In data odierna (domenica 19 dicembre) nella nuova sessione non è stato riscontrato nessun nuovo caso di positività, pertanto la partita Pistoiese – Lucchese avrà regolarmente luogo.

