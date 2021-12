Serie B, risultati 17a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Prosegue la serie positiva del Brescia a Ferrara contro la Spal. Col 2-0 di questo pomeriggio, Tramoni e Bisoli, salgono a quota tre i precedenti vittoriosi per le Rondinelle al Mazza dal 2019/2020. Un successo che permette ai ragazzi di mister Inzaghi, 100esima panchina in cadetteria, di scavalcare per qualche ora Pisa e Lecce e portarsi in vetta alla classifica.

Ma all’Arena Garibaldi-Anconetani, calcio d’inizio infatti alle 16:15, dopo un primo tempo terminato sul pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, i nerazzurri fanno loro la posta in palio, tornando in vetta alla graduatoria. Ancora una volta è stato Sibilli ad andare a rete (come successo nei precedenti big match contro Brescia, Monza e Spal).

Successo esterno del Benevento in casa della Ternana. Mattatore del match è Lapadula, autore di una doppietta. L’attaccante del Perù raggiunge così quota 10 marcature in campionato.

Succede tutto nel secondo tempo in Monza-Frosinone…





