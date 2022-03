Serie A, risultati 29a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Allunga il Milan in testa alla classifica di Serie A.

Dopo essersi sganciati dal Napoli nel precedente turno di campionato, i rossoneri battono l’Empoli per 1-0 (Kalulu da fuori area dopo un punizione di Giroud respinta dai toscani) e guadagnano due punti sull’Inter. I cugini nerazzurri, infatti, non vanno oltre l’1-1 sul campo del Torino, con Sanchez che riprende il gol di Bremer soltanto al minuto 93.

Ne approfitta così il Napoli che con un Osimhen in grande spolvero, doppietta, sbanca il Bentegodi di Verona per 2-1 e si porta in seconda posizione.

Continua la serie utile della Juventus targata Allegri. A Genova, in casa della Sampdoria, i bianconeri fanno 3-1 grazie a una doppietta di Morata. Salgono così a 15 i risultati positivi e per la prima volta in questo campionato la Vecchia Signora piazza 3 vittorie senza soluzione di continuità.

Rallentano l’Atalanta, 0-0 col Genoa (per il rossoblù Blessin si tratta del settimo pareggio…





