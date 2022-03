Serie B, risultati 29a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Sei squadre raccolte in sei punti.

E’ quanto emerge dopo i risultati della 29a giornata della Serie B 2021/2022.

Il Pisa torna in vetta da solo dopo il 3-0 di questo pomeriggio sulla Cremonese (che fallisce il calcio di rigore del possibile 1-1 con Zanimacchia): doppietta di Torregrossa, il primo centro dagli undici metri, e sigillo finale di Puscas.

Lecce che fra le mura di casa non va oltre l’1-1 col Brescia. Un punteggio quasi scontato considerando che si affrontavano la migliore squadra interna con la migliore in trasferta. Strefezza e Bisoli i marcatori. Da segnalare che prima del match Massimo Coda, Lecce, era stato insignito col primo Trofeo MVP della Serie B (nel mese di febbraio: 6 presenze su 6 in campionato, partendo sempre titolare, per un totale di 529 minuti giocati, 5 reti segnate con una media di un gol ogni 106 minuti circa).

Monza a valanga su un Vicenza che in settimana aveva festeggiato i 120 anni della sua storia. Il 4-0 porta le firme di Sampirisi,…





