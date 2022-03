Serie C, risultati 33a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Il Sudtirol ha la meglio sul Seregno per 1-0 portando così a 82 i punti in classifica nel girone A della Serie C.

Nel girone B della Serie C, che si chiuderà stasera con Cesena-Reggiana, il Modena fa 3-0 a Pesaro e si porta a +6 sui granata che nel derby al Manuzzi saranno costretti a vincere.

Nel girone C della Serie B il Bari passa con un 1-0 sul campo della Vibonese e vede ormai la Serie B nonostante il 2-0 dell’inseguitrice Catanzaro sulla Turris.

Di seguito tutti i risultati della 33a giornata e le classifiche della Serie C 2021/2022, gironi A, B e C.



Risultati 33a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Lecco 2-1

JuventusU23-Padova 1-2

Legnago-Pro Vercelli 0-1

Pergolettese-Giana Erminio 2-0

Piacenza-Fiorenzuola 0-1

Pro Patria-Renate 1-0

Pro Sesto-Mantova 1-2

Sudtirol-Seregno 1-0

Trento-Triestina 2-1

Virtusvecomp Verona-Feralpi Salò 1-0



Classifica Serie C girone A





Prossima giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Pro…





