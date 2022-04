Fra Sudtirol e Padova sfida per il primato del girone e la Serie B

Quarta sfida stagionale fra Sudtirol e Padova.

Nelle ultime due c’era in palio la Coppa Italia di categoria, stavolta il primato nel girone A di Serie C e la promozione in cadetteria.

I club arrivano a questo scontro diretto divisi da 2 lunghezze.

I biancorossi del Sudtirol comandano il raggruppamento con 86 punti (26V – 8X – 2P con 47GF e 9GS). I biancorossi del Padova inseguono a 84 (25V – 9X – 2P con 59GF e 24GS).

Delle altre 57 squadre impegnate nel terzo livello del calcio italiano soltanto il Modena, girone B, si avvicina a questa coppia con 84 punti.

I precedenti sono tutti raccolti negli anni Duemila.

In campionato e a Bolzano ne rintracciamo 5 con questo bilancio: 1 successo per il Sudtirol, 4 segni X, zero vittorie per il Padova.

Insomma, altoatesini sempre a punti, patavini mai vittoriosi, gli ultimi due faccia a faccia terminati 1-1.

Osservando i singoli match scopriamo che già 1 volta Sudtirol-Padova è andata in scena in occasione…





Continua a leggere su footstats.it