Cordoglio per la scomparsa di Mario Innocenti Pratesi

Come un pugno nello stomaco ci giunge la notizia della scomparsa di Mario Innocenti Pratesi, padre della ‘grande’ e indimenticabile Marika, della quale lo scorso 12 marzo ricorreva il decimo anniversario della morte.

La Us Pistoiese 1921 esprime profondo cordoglio ricordando anche l’mpegno di Mario nell’Associazione Mo.Fe.Ma., che si occupava di ricerca e prevenzione della terribile malattia che aveva portato via i suoi tre angeli, che oggi raggiunge in cielo. Un forte abbraccio alla moglie Federica cui Mario era legatissimo.