Serie A, risultati 34a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Come all’andata l’Inter supera la Roma segnando 3 gol e scavalca i cugini rossoneri in vetta alla classifica di Serie A. Almeno fino al risultato di Lazio-Milan, posticipo in programma alle ore 20:45 di stasera.

I nerazzurri fanno tris in 52 minuti: Dumfries, Brozovic, Martinez. Di Mkhitaryan la rete della bandiera capitolina.

Negli anticipi del sabato da registrare il ritorno ai tre punti dell’Atalanta di Gasperini che a Venezia fa 3-1 ritrovando anche il contributo dei suoi attaccanti Muriel e Zapata (di Pasalic e Crnigoj le altre due reti dell’incontro); la vittoria del Torino per 2-1 sullo Spezia (da segnalare la doppietta di Lukic); il pareggio con un centro per parte, 1-1, in Verona-Sampdoria.

La domenica s’è aperta con il colpo della Salernitana nel lunch match contro la Fiorentina. Bonazzoli l’uomo gara che ha firmato il 2-1 per i granata dopo che Saponara aveva pareggiato il vantaggio siglato da Djuric.

