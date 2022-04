Serie B, risultati 34a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Cade a Frosinone la capolista Cremonese.

Nonostante il vantaggio firmato da Buonaiuto, i grigiorossi si vedono prima raggiungere su calcio di rigore da Canotto e poi superare dai gialloblù con la rete decisiva di Zerbin, 2-1 il punteggio finale.

Lecce di misura sulla Spal.

I giallorossi conquistano l’intera posta in palio grazie a una rete dell’islandese Helgason a metà della ripresa. L’1-0 resiste fino al triplice fischio finale.

Succede tutto nel primo tempo in Como-Cittadella. Baldini porta in vantaggio gli ospiti, Ciciretti pareggia dopo neppure un minuto dalla ripresa del gioco, ancora Baldini fa 2-1 con un destro dalla distanza al 36’. Risultato 1-2 per i granata.

Importante successo in chiave salvezza dell’Alessandria che trascinata dai centri di Marconi e Milanese fa 2-0 sul Pordenone.

