Serie C, risultati 36a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Dopo il Bari, promosso in Serie B lo scorso fine settimana, anche il Modena, girone B di Serie C, è più vicino alla cadetteria. A due turni dalla fine del campionato 2021/2022 sono ancora 4 i punti di vantaggio in classifica sui rivali della Reggiana. Un vantaggio che i gialloblù devono al proprio portiere. Riccardo Gagno, infatti, è stato l’autore del 2-1 sull’Imolese al 91’. Ma l’estremo difensore non ha marcato sugli sviluppi di un corner o su un calcio da fermo, bensì con un rinvio di circa 80 metri che ha sorpreso il collega e avversario Gianmaria Rossi.

Pensare che fino a qualche istante prima del rocambolesco gol, col successo per 2-1 sulla Fermana la Reggiana aveva rosicchiato due punti alla capolista.

Nel girone C di Serie C, purtroppo, c’è da registrare la revoca dell’affiliazione alla Figc del Catania calcio con la conseguente estromissione dal campionato e lo svincolo di tutti i suoi tesserati. Riscritta…





