Come è cambiato il giornalismo sportivo negli ultimi decenni? Come è cambiata la comunicazione dei grandi eventi sportivi, ad esempio delle Olimpiadi o dei Mondiali di calcio, dagli anni Ottanta o Novanta ad oggi?

Del tema “La comunicazione sportiva, com’è cambiata, nel giornaliero e nei grandi eventi” si parlerà nella serata di domani, giovedì 16 giugno, al Panathlon Club di Livorno con un ospite di eccezione: il presidente dell’Ussi Toscana, gruppo toscano dell’Unione stampa sportiva, Franco Morabito, cronista di grande esperienza e firma de La Nazione di Firenze.

La conviviale del Panathlon livornese si terrà, ore 20, presso il Circolo ufficiali dell’Accademia Navale in via San Jacopo in Acquaviva 111.

“Si tratta di un tema di grande interesse e in particolare di grande interesse sportivo”, afferma Daniela Becherini, medico dello sport, presidente del Panathlon di Livorno. “Considerata la rilevanza della riunione, con una tematica molto particolare ma anche decisamente interessante, confidiamo nella più ampia partecipazione dei nostri soci e dei loro ospiti”.

Il Panathlon Club è un movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva e si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e valorizzazione della persona umana.

Il Panathlon è ufficialmente riconosciuto dal Cio, il Comitato olimpico internazionale.