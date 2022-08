Fantacalcio, come fare l’asta in base ai componenti della Lega

Ogni anno per molti c’è un rito che è davvero insostituibile: l’asta del fantacalcio. Una passione che accomuna milioni di persone in tutta Italia – da Nord a Sud – e che nemmeno il Covid è riuscito ad arginare.

Dopo un’estate passata a dedicarsi agli hobby più disparati e in cui al massimo ci si poteva consolare cercando in giro i casino online dove poter giocare gratis senza depositare, torna finalmente il nostro gioco preferito.

Ma quali sono i consigli da seguire, soprattutto se si partecipa in una Lega dove si conoscono praticamente tutti? Ecco qualche consiglio!

Non dare troppi indizi sui social

Sui social, molte volte, con un pizzico di attenzione in più da parte del componente di lega che ‘spia’ tutti, si rischia di dare degli indizi pericolosi. Ad esempio, se si naviga su Facebook o Instagram e si vede il video di un giocatore semisconosciuto approdato in Italia, non bisogna necessariamente commentare in maniera entusiasta o, addirittura, mettere il like condividendo quel video sulla propria bacheca.

Ovvio che se vedo un apprezzamento da parte di una persona su un calciatore in particolare, poi posso pensare che all’asta lo voglia prendere. E, magari, se sono un buon giocatore, faccio alzare il prezzo. Insomma, silenzio assoluto sui social.

Cerca di non far capire subito la tua strategia

Sì, vero. Se in una lega si conoscono tutti, bene o male si sa quale sarà la strategia che vorrà adottare una persona. Però, comunque, si può sempre cambiare in corso d’opera. Facciamo un esempio: mettiamo che fai il fantacalcio con il modificatore di difesa e ogni anno hai deciso di puntare sul reparto arretrato. Nella speranza che i punti bonus possano risultare decisivi.

Ebbene, e se quest’anno cambi tutto e punti sull’attacco? Sarebbe un capovolgimento dei ruoli perché, comunque, molte volte si organizza l’asta anche in funzione delle attività che si presume faccia l’altro componente di lega. Di solito quello che vince più spesso.

Se si sa prima come organizza l’asta, è facile prendere le contromisure. Però se ha deciso di voler cambiare approccio, non si dà il tempo agli altri di organizzare una contromossa.

Se conoscono i tuoi pupilli, disorientali

Tutti abbiamo i nostri pupilli al fantacalcio e, ovviamente, ci sarà sempre uno che proverà a far alzare il prezzo. Però, il fantacalcio non è solo passione ma spesso è anche ragione. Se il tuo pupillo, il calciatore di cui non vuoi proprio privarti, è avanti con l’età, presumibilmente non farà una grande stagione, salvo casi particolari.

E se mentre il componente di lega prova ad alzare il prezzo su all’improvviso sorprendi tutti con un “lascio”? In questo modo, ti sarai liberato di una persona che non potrà alzare troppo il prezzo la prossima volta, che si è occupato uno slot e che, a quel punto, prima di alzare il prezzo ci penserà più volte!