Lo studente atleta. L’Università di Firenze si apre a chi è impegnato in attività sportive agonistiche

Fabio Giorgetti (Presidente Commissione cultura e sport): “Un percorso importante ed innovativo che prevede anche l’esonero delle tasse per meriti sportivi”

Lo studente atleta. Dare la possibilità agli studenti dell’Università di poter continuare a fare attività sportiva dilettantistica. Nella Commissione cultura e sport, presieduta da Fabio Giorgetti, è stata ascoltata la prof.ssa Maria Paola Monaco, docente dell’Università degli Studi di Firenze in merito al percorso universitario per chi è impegnato in attività sportive agonistiche.

“Recentemente l’Università di Firenze ha approvato una delibera dell’Ateneo per favorire gli studenti atleti. L’obiettivo è creare una formazione duale: dare la possibilità a chi si iscrive all’università di poter cimentarsi in un’attività sportiva e di poter continuare a dare gli esami universitari. Si punta – spiega il presidente Fabio Giorgetti – a tenere insieme i due status. L’Università di Firenze non è il primo Ateneo che offre questa opportunità. C’è stata attenzione anche da parte dell’Unione Europea che ha offerto delle linee guida. I requisiti generali sono diversi come essere iscritti ad una società sportiva ma anche porre attenzione alla lealtà dell’atleta sia dal punto di vista giudiziario ma anche di non aver fatto uso di sostanze dopanti. Viene chiesta quindi trasparenza e correttezza. Per gli sport individuali occorre risultare tra i primi 32 atleti di interesse nazionale, per gli sport di squadre l’atleta deve partecipare ad un campionato di una federazione nazionali: baseball, calcio, hockey, pallacanestro, pallanuoto ecc. anche femminile, ma anche essere arbitro, giudice di gara o allenatore oppure aver partecipato alle Universiadi oppure ai Giochi universitari. Se si hanno questi requisiti – prosegue Fabio Giorgetti – l’atleta può usufruire della doppia carriera. Potrà sostenere l’esame in una data diversa concordandola con il professore. Potrà chiedere il ricevimento studenti in un altro giorno della settimana. allo studente – atleta può non essere conteggiata l’assenza nei corsi dove è prevista la firma; potrà usufruire del tutorato accademico ovvero potrà essere seguito da un altro studente che potrà aiutarlo per gli adempimenti burocratici oppure per aiutarlo nello studio.

L’attività che svolge, inoltre, offrirà dei crediti per il proprio percorso di studi. Tra gli impegni richiesti, inseriti nella delibera dell’Ateneo, lo studente, quando partecipa a gare nazionali o internazionali, è invitato a promuovere il programma promosso dall’Università di Firenze. Infine è previsto l’esonero delle tasse per meriti sportivi per gli studenti che aderiscono al percorso”.